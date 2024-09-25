Salesforce, Zoomin'i satın aldı

Ayın başlarında veri yönetimi firması Own'ı satın alan Salesforce, bugün yaptığı açıklamada kurumsal bilgi platformu Zoomin'i satın alma planlarını duyurdu. Zoomin, bir şirketin ürün kullanıcı kılavuzları ve eğitimleri gibi belgelerini tek bir portalda birleştiren oldukça işlevel bir araç.

Salesforce anlaşmanın şartlarını şimdilik gizli tuttu. Salesforce yetkilileri anlaşmanın 2025 mali yılının 4. çeyreğinde (31 Ocak) tamamlanmasını beklediğini belirtti.

2019'da Gal Oron, Hannan Saltzman ve Joe Gelb tarafından kurulan Zoomin , şirketlerin self servis dokümantasyon arama ve destek deneyimleri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve büyük veri kullanır. İsrailli girişimin müşterileri arasında McAfee ve Dell gibi teknoloji markalarından Burger King, Tim Hortons ve Popeyes gibi fast-food franchise'larına kadar her şey var.

Salesforce anlaşma gereği yatırımcıları aralarında General Atlantic, Bessemer Ventures Partners, Viola Growth ve Salesforce'un kendi girişim organizasyonu Salesforce Ventures'in de bulunduğu Zoomin'e 73 milyon dolar sermaye yatırdı.

Salesforce'un birleşik veri kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı Rahul Auradkar, satın alma sonrasında Zoomin'in, bir şirketin bilgi tabanını kullanarak müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirme gibi kullanım durumlarını desteklemek için Salesforce'un Veri Bulutu platformunu güçlendireceğini söylüyor.

Auradkar ayrıca "Tescilli yapılandırılmamış veriler, müşterilerimizin yapay zeka temsilcileri ve müşteri deneyimleri için kullanabilecekleri güçlü bir yakıttır. Zoomin'in kanıtlanmış uzmanlığı ve teknolojisi, Data Cloud'un inovasyonunu hızlandıracak ve müşterilerimizin daha iyi değer elde etmesini sağlayacak" diye konuştu.