Salgın kapıda: sadece 1 ayda 26 ülkede 600 vaka

DSÖ'de M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Lewis, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3,100'den fazla vakanın rapor edilmesiyle M çiçeği vakalarının hala bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Lewis, "Sadece Mayıs ayında 26 ülkeden yaklaşık 600 doğrulanmış vaka DSÖ'ye bildirildi" dedi. Özellikle Afrika'da M çiçeği vakalarında bir artış yaşandığını belirterek, bu artışın altında yatan nedenleri belirlemek için yoğun araştırmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Lewis, Güney Afrika'da Nisan ayından bu yana "clad IIb" varyantıyla ilişkili 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm olduğunu bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ve sadece 2024 yılında bildirilen 9,291 M çiçeği vakasının 419'unun ölümle sonuçlandığını belirten Lewis, bu ülkede M çiçeği virüsü vakalarının ölüm oranının yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Lewis, salgının daha çok çocukların hayatını kaybetmesine neden olduğunu vurgulayarak, Afrika'da M çiçeği vakalarında son dönemde görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.