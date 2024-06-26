Salgın kapıda: sadece 1 ayda 26 ülkede 600 vaka

Düzenleme: Kaynak: AA
Salgın kapıda: sadece 1 ayda 26 ülkede 600 vaka

M çiçeği vakalarında artış olduğu belirtilirken sadece mayıs ayında 26 ülkeden 600’e yakın vaka bildirildiği aktarıldı.

DSÖ'de M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Lewis, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3,100'den fazla vakanın rapor edilmesiyle M çiçeği vakalarının hala bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Lewis, "Sadece Mayıs ayında 26 ülkeden yaklaşık 600 doğrulanmış vaka DSÖ'ye bildirildi" dedi. Özellikle Afrika'da M çiçeği vakalarında bir artış yaşandığını belirterek, bu artışın altında yatan nedenleri belirlemek için yoğun araştırmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Lewis, Güney Afrika'da Nisan ayından bu yana "clad IIb" varyantıyla ilişkili 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm olduğunu bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ve sadece 2024 yılında bildirilen 9,291 M çiçeği vakasının 419'unun ölümle sonuçlandığını belirten Lewis, bu ülkede M çiçeği virüsü vakalarının ölüm oranının yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Lewis, salgının daha çok çocukların hayatını kaybetmesine neden olduğunu vurgulayarak, Afrika'da M çiçeği vakalarında son dönemde görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

Son Haberler
Trendyol esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyor Ekonomi
Trendyol esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyor
Kulak çınlaması hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Sağlık
Kulak çınlaması hangi hastalıkların belirtisi olabilir?
490 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Yerel Haberler
490 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Erdoğan'ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı Gündem
Erdoğan'ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı
OECD'den ABD ekonomisine uyarı Ekonomi
OECD'den ABD ekonomisine uyarı
Büyükekşi ile Yusuf Günay Almanya'da Galatasaray yüzünden birbirine girdi Spor
Büyükekşi ile Yusuf Günay Almanya'da Galatasaray yüzünden birbirine girdi
İstanbul sokaklarında gördüğünüz taşlar neyin simgesi? Osmanlı'dan beri varlar... Kültür Sanat
İstanbul sokaklarında gördüğünüz taşlar neyin simgesi? Osmanlı'dan beri varlar...