Salgında vefat eden sağlık kahramanlarının ailelerine dikkat çeken mektup

İHA’nın haberine göre; Mersin’de korona virüsten hayatını kaybeden 25 sağlık çalışanının kaidelerinin yer aldığı Sağlık Kahramanları Parkını kente kazandırarak sağlık ordusuna ithaf eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, mektubunda, Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmayacaklarını ifade etti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Bu Tıp Bayramını buruk geçirdiklerini de kaydeden Yılmaz, “Hepimiz biliyoruz ki, kahramanlık sadece savaş cephelerinde olmaz. Bizler, sağlık çalışanlarımızın sabırla, fedakarlıkla verdikleri bu mücadeleye hep birlikte şahit olduk. Bu zor süreçte 'yaşamak mı, yaşatmak mı?' sorusuna ‘yaşatmak’ diye cevap verdiler. Ve canları pahasına var güçleriyle bu mücadeleyi omuzladılar. Herkesin evinde kalarak kendini izole etmeye çalıştığı bir dönemde, ailelerinden uzakta büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz” sözlerini kullandı.

“BELEDİYE OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Toroslar Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarının ve ailelerinin yanlarında olacaklarını söyleyen Yılmaz şunları ifade etti:

“Bu uğurda hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızın anısını yaşatmak için 2021 yılının 14 Mart Tıp Bayramında siz değerli ailelerimizle birlikte açılışını yaptığımız Sağlık Kahramanları Anıt Parkını, sağlık ordumuza ithaf ettik. Milletimizin, devletimizin, toplumumuzun sağlık çalışanlarımıza olan minnettarlığının bir nişanesi olsun istedik. Bu anıt park sadece Toroslar’ın değil, sadece Mersin’in değil, Türkiye’nin her köşesinde görev yapan tüm sağlık kahramanlarınındır. Bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, görevi başında olanlara sağlıklı ömürler diliyorum”