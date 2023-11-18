Salı ve Çarşamba günü için flaş hava durumu açıklandı. Her şey durdulamayacak şekilde ilerleyecek

Türkiye'de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 6-10 derece düşecek, yurdun kuzeybatısı ve güneydoğusunda ise kuvvetli yağışlar görülecek.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Salı ve Çarşamba günü için flaş hava durumu açıklandı. Her şey durdulamayacak şekilde ilerleyecek

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiğini belirten Çelik, yağışların Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de etkili olmaya başladığını söyledi. Çelik, "Yağışlar akşam saatlerinden itibaren tüm yurdu etkileyecek, özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yani en kuzey batıyla güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacak." diye konuştu.

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Çelik, yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağını belirterek, "Yağışlar, Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek." dedi.

Yağışlı havanın yarın doğuya doğru hareket etmeye başlayacağını aktaran Çelik, "Yağışlar pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar bırakacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli olacak ve metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarına ilişkin Cengiz, "Sıcaklıklarda düşüşler başladı, yaklaşık 6 ila 10 dereceye kadar düşecek. Hafta sonunda 6 ila 10 derece düşen sıcaklıklar, salı ve çarşamba günü yurdun, özellikle batı kesimlerini etkileyecek yeni yağışlı ve ılık bir sistemin etkisi altına girmesiyle 6 ila 10 derece artarak tekrar mevsim normalleri civarına çıkacak." diye konuştu.

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Üç büyük ilin hava durumuna ilişkin bilgi veren Cengiz, şunları kaydetti:

"Ankara yarın için yağmurlu en düşük sıcaklık 2, en yüksek 6 derece olacak, pazartesi ve salı yağış beklenmiyor. Pazartesi sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 5, salı günü en düşük 1 en yüksek 10 derece olacak. İstanbul yarın kuvvetli yağmurlu, en düşük 5 en yüksek 9 derece sıcaklık olacak. Pazartesi ve salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Pazartesi en düşük 5, en yüksek 13, salı günü en düşük 11, en yüksek 16 derece olacak. İzmir'de bugün için yağış var ama yarın yok. Pazar günü çok bulutlu, pazartesi parçalı bulutlu, salı yağmurlu olacak. Sıcaklıklar pazar günü 4-11, pazartesi 6-17, salı 14-18 derece olacak."

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Kuvvetli rüzgarlara karşı uyarıda bulunan Cengiz, "Pazar günü batı bölgelerde, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeybatıdan fırtına şeklinde rüzgar var, özellikle Marmara Bölgesi'nde. Doğu bölgelerde de Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde de güneyli yönlerden fırtına bekleniyor." dedi.

Cengiz, yağışlar ve kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

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