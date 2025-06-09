Salih Özcan için resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Salih Özcan için resmi açıklama geldi

Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için bir teklifleri olmadığını söyledi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın transfer durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

27 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken Almanya'dan Köln'ün de gündemine gelmişti. Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Salih Özcan'a bir teklif yapmadıklarını söyledi.

Kessler, "Salih Özcan için teklif yapmadık. Kararımızı sakin bir şekilde vereceğiz. Gelecek sezon için kadromuzu nasıl rekabetçi hale getireceğimizi göreceğiz" dedi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Son Haberler
5,5 milyar TL kredi ve hibe! Bakan açıkladı
5,5 milyar TL kredi ve hibe! Bakan açıkladı
Akıllı telefonlar havadan şarj olacak! İşin uzmanları yorumladı
Akıllı telefonlar havadan şarj olacak! İşin uzmanları yorumladı
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı Muazzez Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı Muazzez Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor'a İtalya'dan Slovak orta saha
Trabzonspor'a İtalya'dan Slovak orta saha
Bornova Belediyesi’nin ilk arama kurtarma ekibi görev için hazır
Bornova Belediyesi’nin ilk arama kurtarma ekibi görev için hazır