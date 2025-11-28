Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Bundesliga devinde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı sıklıkla transfer gündeminde anılıyordu. Özellikle Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Salih Özcan, geleceğiyle ilgili kısa ve net bir mesaj verdi.

'SEZONU DORTMUND İLE TAMAMLAMAK İSTİYORUM'

Bu sezon Dortmund formasıyla yalnızca 4 maçta toplam 21 dakika süre alabilen Salih Özcan ara transfer dönemi için tekliflere kapalı olduğunu açıkladı.

'Yurt dışından, Türkiye'den teklifler var mı?' sorusunu yanıtlayan Salih Özcan, 'Açıkçası teklifler oluyor. Bazı konuştuğumuz da var ama genellikle menajerime 'O konuda beni rahat bırakın, bu sezonu Dortmund'da bitirmek istiyorum. Transfer konusunu sezon sonu konuşuruz.' diyorum." ifadelerini kullandı.