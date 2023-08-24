Salih Özcan'dan transfer itirafı. Hangi takımdan teklif aldığını açıkladı

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı oyuncu Salih Özcan takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Sky Sports'a konuşan Salih Özcan, Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.

İşte Özcan'ın açıklamaları;



-Teklif geldi ama şu anda buradaki kariyerime odaklandım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. 3 yıllık sözleşmem var. Geleceğin neler göstereceğine bakacağız ancak şu anda burada mutluyum ve Borussia Dortmund'a odaklandım.



Geçtiğimiz sezonun başında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan Salih Özcan, 36 maçta görev yaparken 2 asist yapmıştı.