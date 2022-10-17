﻿Beşiktaşlı futbolcudan bomba itiraf

Beşiktaşlı Salih Uçan, Trabzonspor maçında oynadıkları futbolu eleştirdi.

Salih, şu ifadeleri kullandı:

"Duran toptan gol yedik, ona bir şey diyemiyorum. Golden sonra açıldık, daha baskılı oynadık, golü bulduk. Sonra bireysel hatadan gol yedik yine. Üzerine bastırmaya devam ettik, Cenk'le 2-2'yi bulduk. 45-60 arası aslında bastırdık, golü daha önce bulabilirdik, galip gelebilirdik.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını oynadık, kazanmamız gerekiyordu. Şampiyonluk için beraberlik yetmiyor. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz.

Bugün ben ve takım arkadaşlarım bireysel hataları fazla yaptık. Onun cezasını çektik. Hafta içinde iyi hazırlandık ama olmadı. Bireysel hatalar rakibin de motivasyonunu yukarı çıkardı.

Rakip geçen senenin şampiyonuydu, iyi oyuncuları var. Mağlupken beraberliği yakaladık ama galibiyeti alamadık."