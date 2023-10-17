Salih Uçan derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Derbi öncesi İstanbulspor maçında sakatlanan Salih Uçan'ın son durumu netlik kazandı.
Salih Uçan'ın Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyordu, ancak oyuncunun ağrılanının devam etmesi takımla çalışmalara katılmasına engel oldu.
Teknik ekip, Salih Uçan'ı az bir zaman kalması nedeniyle Galatasaray maçında riske etmeyecek.
Tecrübeli ismin, Gaziantep maçıyla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.