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Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Salih Uçan'ın alınmamasıyla ilgili Beşiktaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 17:32
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Salih Uçan Milli Takım'a neden alınmadı? Tepki büyük

Beşiktaş'tan olay yaratan Salih Uçan paylaşımı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. 

Milli Takım, gruptaki 5. maçını Lüksemburg ile 22 eylül perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak. Türkiye 6. ve son karşılaşmasında Faroe Adaları'na 25 eylül pazar günü konuk olacak.

Milliler, gruptaki 4 maçını da kazandı ve 2. sıradaki Lüksemburg'un 5 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Milliler rakibiyle berabere kalması halinde bile B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Açıklanan kadro şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

SALİH UÇAN NEDEN YOK?

Kadroda sezonun en formda isimlerinden biri olan Beşiktaşlı Salih Uçan'ın alınmaması şaşkınlık yaratırken, büyük de tepki topladı.

Beşiktaş'tan da Salih paylaşımı geldi.

Beşiktaş sosyal medya hesabı Salih Uçan'ın fotoğrafını paylaşıp 'omuz silken adam' emojisi koydu. 

Paylaşım sosyal medyada olay yarattı. 

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