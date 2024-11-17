Salih Uzun'dan flaş açıklama: Cemal Enginyurt ile beraber istifa edeceğiz

Demokrat Parti'nin bugün yapılan15'inci Olağan Kongresi'ne Cemal Enginyurt ile Salih Uzun katılmamış, iki milletvekilinin de istifa edeceği iddia edilmişti.

İstifa iddiaları üzerine Cemal Enginyurt ile Salih Uzun kararlarını vererek yarın bir açıklama yapacaklarını dile getirmişti ancak istifa açıklaması bugün geldi.

Halktv'de canlı yayına katılan Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile berber partilerinden istifa edeceklerini duyurdu.

İSTİFA AÇIKLAMASINI YAPARKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Salih Uzun açıklamasını yaparken duygusal anlar yaşadı. Salih Uzun, "Yarın da son değerlendirme yaparak yollarımızı ayıracağız." dedi.

Cemal Enginyurt, önce açıklamasında "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanmış, Salih Uzun da "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" diye konuşmuştu.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa mı edecek?