Salih Uzun'la birlikte DP'den istifa eden Cemal Enginyurt hangi partiye geçeceklerini açıkladı

Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifası Demokrat Parti'de deprem etkisi yaptı.

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayarak istifa sinyali veren İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, dün partilerinden istifa etti.

İstifa kararlarının sonrasında Sözcü Tv yayınına katılan Cemal Enginyurt herkesin merak ettiği 'Hangi partiye katılacaksınız?' sorusuna yanıt verdi.

"PAZARLIK YAPMIYORUZ"

Cemal Enginyurt açıklamasında "Kendi arkadaş çevremizle de konuşarak bir karar alacağız. Bu kararı da bizim adımıza millet verecek. Hiçbir partiye geçme kararımız yok kimseye sözümüz yok. Hiç pazarlık yapmadık. Asla da yapmayız. Ben 3 sene vekil oldum. Bundan sonra vekil olsam ne olur olmasam ne olur? Önemli olan Cumhuriyet'e Atatürk’e laik olan bu ülkeye hizmet etmek. Bu hizmeti yapacağız." diye konuştu.