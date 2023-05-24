SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/125 Esas

DAVALI : ATAKAN ÇELİK, TC: 171*****818

Davacı Hacer Eşsiz tarafından Meryem Erbek ve aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında tahkikat duruşması ve sözlü yargılama duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

14/07/2023 günü saat: 09:50'da tahkikat duruşması ve sözlü yargılama için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK'nın 150/1 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verileceği, duruşmaya gelen karşı tarafın talep etmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde saklı haklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda karar verileceği hususları ile tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.