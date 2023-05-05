SALİHLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/213 Esas

KARAR NO : 2023/204

DAVALI : FEHİME AKSU-56170338474 - Demirkapı Mahallesi Demirkapı Küme Evleri No:42 Kızıltepe / MARDİN

KONU: Mahkememizce verilen 17/03/2023 tarihli gerekçeli kararın tebliğinize ilişkin olarak mevcut adresinizde bulunmadığınız ve adres araştırmasından da sonuç alınamadığı anlaşılmakla, gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf başvurusunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizde açılan Davacı Mehmet Salih AKSU ve davalı Fehime AKSU arasındaki Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davacının davasını ispatlayamadığından davanın esastan reddine karar verildiği anlaşıldığından iş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, ayrıca davacı vekili tarafından gerekçeli karara karşı ".... 10 yıldır görüşmediklerine ilişkin" iddialar kapsamında 24/03/2023 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurduğu anlaşıldığından,yine ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf başvurusuna karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 28/04/2023