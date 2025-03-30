Salihli protokolü bayramlaştı

Kaymakamlık tarafından Salihli Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Ali Çebi, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği yöneticileri, muhtarlar, esnaf odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, "Mübarek Ramazan Bayramının Aziz Milletimize, İslam Alemine sağlık ve mutluluk getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederek, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını sağlık, mutluluk ve huzurla geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma törenine katılan protokol üyeleri ile tüm katılımcılara, Salihli Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu.