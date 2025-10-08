Manisa’nın Salihli ilçesinde, kent genelindeki metruk binaların oluşturduğu tehlikelerin ortadan kaldırılması için toplantı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının gündeminde, kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi yer aldı.

Toplantıda, sorumluluk alanlarında bulunan metruk binaların tespit edilmesi, bu binalara yönelik idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması konularında değerlendirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, tespit sonrası yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Güldoğan, metruk binaların kent estetiğini bozmasının yanı sıra güvenlik riski oluşturduğunu da söyleyerek, ilgili kurumların çalışmalarına dikkat çekti.