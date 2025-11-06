Kamu huzurunu temin etmek, halkın can ve mal emniyetini güvenceye almak ile çevresel ve görsel kirlenmeyi önleme amacıyla tertip edilen Metruk Binalar Toplantısı, Kaymakam Güldoğan'ın liderliğinde düzenlendi.Oturumda, ilçenin dört bir yanındaki riskli, metruk ve estetik bozucu yapılarla ilgili devam eden faaliyetler masaya yatırıldı. Bu yapılara dair idari ve hukuki müdahalelerin daha etkin hale getirilmesi, keşiflerin süratlendirilmesi ve devreye sokulacak tedbirler etrafında istişarelerde bulunuldu.

Son 30 günde hayata geçirilen girişimlerin analiz edildiği platformda, vatandaşların güvenliğini hiçe sayan bu tür yapılara karşı tutkuyla sürecek bir çaba olacağı ifade edildi.

Kaymakam Güldoğan, "Metruk binalar hem güvenlik açısından risk oluşturuyor hem de şehir estetiğini olumsuz etkiliyor. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu sorunları ortadan kaldacağız." ifadelerini kullandı.