Salim Güran'ın mesajlaştığı 15 yaşındaki R.A. tutuklandı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra katledildiği ortaya çıkan Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. hakkında savcılık talebi ile yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı 'Ben Nevzat'a Narin'i öldürdüm' demedim

R.A'nın Narin'i öldürmekle suçlanan amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu belirlenmiş ve R.A. ile Salim Güran'ın yazışmaları dava dosyaya girmişti.

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj attığı ve R.A'yı yönlendirdiği, R.A'nın ise Salim Güran'a "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş” diye yanıt yazdığı dosyaya dahil edilmişti.