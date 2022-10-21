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Rasim için çanlar çalmaya başladı... Salim Şen'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya: FETÖ ile birlikte insanların hayatını kararttınız, hesabını vereceksiniz

Taraf gazetesinde çalıştığı dönemde mahlas kullanarak insanları hedef aldıklarını itiraf eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında konuşan Hukukçu Salim Şen, "Ali Tatar’ın Kuddusi Okkır’ların bu süreçte can vermiş herkesin hesabını vereceksiniz." dedi

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:22
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Salim Şen'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Madem FETÖ ile birlikte insanların hayatını kararttınız, bu süreçte can verenleri hesabını vereceksiniz

Rasim için çanlar çalmaya başladı... Salim Şen'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya: FETÖ ile birlikte insanların hayatını kararttınız, hesabını vereceksiniz
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TELE1'de ekranlara gelen Açıkça programında konuşan Hukukçu Salim Şen, Taraf Gazetesi'nde çalıştığı dönemde mahlas kullanarak insanları hedef aldıklarını itiraf eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya ateş püskürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı, önceki gün katıldığı programda Ertuğrul Özkök’ün “Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?” sorusuna , “Star Gazetesi’nde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Orada temel gayemiz senin üzerine oynadık başta, Zafer Mutlu’da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı” cevabını vermişti.

“BU SÜREÇTE CAN VERMİŞ HERKESİN HESABINI VERECEKSİNİZ”

Hukukçu Salim Şen TELE1’de yayınlanan Açıkça programında Rasim Ozan Kütahyalı’ya ateş püskürdü. Salim Şen “Rasim Ozan Kütahyalı madem bunların hepsini siz organize ettiniz. madem FETÖ ile birlikte inşaların hayatını siz kararttınız. Ali Tatar’ın Kuddusi Okkır’ların bu süreçte can vermiş herkesin hesabını vereceksiniz. Masum olduklarını söylediğin utanmadan söylediğin o insanların hürriyetlerinden yoksun kalmalarının bedelini ödeyeceksin. Yaşattığınız her mağduriyetin hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarına bunun hesabını vereceksiniz. Bu çeteleşmiş eylemlerinizi, vesayeti ortadan kaldırıyorum diye anayasal düzene yaptığınız bu kalkışmanın hesabını tek tek vereceksiniz. Sen bunun hepsini bağımsız yargı önünde yargılanarak vereceksin. O Taraf günlerinde yaptığın ve bugün itiraf ettiğin bütün operasyonların ve bütün provokasyonların hesabını vereceksiniz ” ifadelerini kullandı.

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Tozanlı
21.10.2022 12:29
Kesinlikle bu 20 yılda bu kepazeliğe ve zülme kim ortak olmuş veya yapmış ise yargı önunde mutlaka hesap vermeli..Bu herşeyin üstundedir.Geç gelen adalet değildir. Seçimi bekliyoruz  
 
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