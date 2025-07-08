Salıpazarı’na yağlı güreş 35 yıl sonra geri dönecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Salıpazarı’na yağlı güreş 35 yıl sonra geri dönecek

Samsun’un Salıpazarı ilçesi tarihi bir gün yaşamak için hazırlanıyor. İlçede 35 yıl sonra ilk kez yağlı güreş organizasyonu düzenlenecek.

Samsun’un Salıpazarı ilçesi, 35 yıl aradan sonra yeniden yağlı güreşlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ata sporu olan yağlı güreşi ilçe halkıyla yeniden buluşturacak organizasyon, 19 Temmuz’da düzenlenecek.

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Salıpazarı Belediyesi, tarihi etkinlik için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Güreşlerin yapılacağı alandaki çalışmalar aralıksız sürerken, ilçede şimdiden büyük bir heyecan hakim. Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu anlamlı etkinliğin ilçe için büyük bir kültürel değer taşıdığını belirterek, tüm vatandaşları güreş şölenine davet etti.

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Başkan Karaca yaptığı açıklamada, “35 yıl sonra ilçemizde yeniden yağlı güreş düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihi ana tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Ata sporumuz güreşi Salıpazarı’nda yaşatmaktan büyük onur duyuyoruz,” ifadelerine yer verdi.

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