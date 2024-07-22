‘Salkım Sokak’la geçmişe yolculuk

Yazar İclal Aydın’ın geçmişin sıcak anılarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkararak çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir büyüme hikâyesini anlattığı yeni romanı ‘Salkım Sokak No:3’, Artemis Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İclal Aydın, önceki gün Bakırköy’deki Capacity AVM’de bulunan D&R’da kitaplarını imzaladı. Ben de oradaydım. Aydın’ın kitap imza gününe sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sıcak havaya rağmen kitap imzalatabilmek için gelen hayranları, uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte dikkatimi çeken şu oldu: İclal Aydın, her okuru ile tek tek ilgilendi, fotoğraflar çekildi, sohbetler etti. Galiba onun çok okunmasını sağlayan etkenlerden birisi de insanlara karşı sıcak yaklaşımı ve samimiyeti.

‘Salkım Sokak No:3’, 90’lı yılların İzmir’inde daha çok göçmenlerin yaşadığı bir mahalledeki güvenli, neşeli, dayanışmalı komşu ilişkilerini, çocukların dostluğunu, özlenen geçmiş günleri ve umutlu insanları konu alıyor.

‘BARIŞ’IN EKRANLARA YANSIMASI

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen törenlerle kutladı. 20 Temmuz 1974’te barışın sağlanmasının ardından Ada’da insanlar huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar.

Bu tarz tarihî olayların 25., 50., 75., 100. yıldönümleri özeldir. Bunun farkında olanlar, belgesel tarzı çalışmalar veya araştırma dosyalarıyla bu tarihleri anarlar. Bunun için televizyon kanallarını gün boyu özellikle takip etmeye çalıştım. Bana göre, bunun en başarılı örneğini NTV verdi.

NTV, ‘Barış Harekâtı’nın 50. Yılı’ özel yayını, ‘Barış İçin Savaşanlar Anlatıyor’ ve 2 bölümden oluşan ‘Yeşil Ada Kırmızı Günler’ belgesellerini ekranlara getirdi. Ayrıca, zaman zaman Kıbrıs’a canlı bağlantılar gerçekleştirildi. NTV, bu sınava iyi hazırlanmış. Kutlarım.

KEREMCEM’DEN 20. YILA ÖZEL ALBÜM

Keremcem, 20 yıllık kariyerinin 6. albümü olan ‘6’yı Mamba Music etiketiyle geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu.

Hazırlık ve kayıt aşaması 2 yıl süren albüm, 10 şarkıdan oluşuyor. Sözü ve müziği Keremcem’e ait olan albümün çıkış şarkısı ‘Dizgi Hatası’na Can Katipzade ve Özge Katipzade’nin yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Farklı soundların bütünlüklü bir şekilde kullanıldığı albümde ben en çok ‘Sen Eksik’, ‘Bizi Unutma’, ‘Ayıp Be’ ve ‘Nerelere Gideyim’ şarkılarını beğendim. Albümün dinleyeni bol olsun.