Yazdığı Şeytan Ayetleri nedeniyle hakkında ölüm fermanı verilmişti. Salman Rüşdi gözünü kaybetti

‘Şeytan Ayetleri’nin yazarı Ruşdi, 12 Ağustos’ta, New York eyaletinde Chautauqua Enstitüsü’nde konuşma yaptığı sırada karın, boyun ve yüzünden defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra birkaç gün solunum cihazında kalan sonrasında cihazdan ayrılan yazarın sağlık durumuyla ilgili İspanya’da yayımlanan El Pais’e konuşan Wylie, saldırının Rüşdi’nin hayatını değiştirdiğini anlattı:

“Yaraları çok derindi. Ve maalesef bir gözü görme yetisini kaybetti. Boynunda üç ciddi yarası vardı. Elindeki sinirler kesildiği için bir elinde kalıcı zarar oluştu. Kullanamıyor bir elini. Göğsünde ve üst bedeninde de 15 yarası vardı. Çok vahşi bir saldırıydı.”

Wylie, Rüşdi’nin hala hastanede olup olmadığı konusundaysa bilgi paylaşmadı. En önemli şeyin hayatta olması olduğunun altını çizdi.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?

Salman Rüşdi, 19 Haziran 1947’de Hindistan Bombay’da doğdu. Hint asıllı İngiliz yazar romanlarının çoğunda Hindistan’ı konu alır. Anlatım dili fantezi ve gerçekliği iç içe geçirmiş şekildedir.

Güntar Grass, Mikhail Bulgakov’dan etkilenmiştir. Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Salman Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964’te diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan’a göç ederek Karaçi’ye yerleşti.

Salman Rüşdi, Cambridge Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. Geceyarısı Çocukları romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.

Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan’da yasaklandı ardından Pakistan’da yasaklanarak aynı akıbete uğradı. Şeytan Ayetleri isimli kitabı ödül almış olsa da İslam’a hakaret ettiği iddiası ile İran İslam Devrimi’nin lideri Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.

RÜŞDİ'NİN ŞEYTAN AYETLERİ KİTABI

Rüşdi’nin 1988’de basılan sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri büyük tepkiyle karşılandı. Kitap basılır basılmaz yasaklanma çağrıları yapıldı. İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla ilgili hayatını kaybetti.