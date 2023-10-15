Salomon Cappadocia Ultra Trail sona erdi

10. yılını kutlayan Salomon Cappodocia Ultra-Trail 2023, Kapadokya'daki organizasyonla gerçekleşti.

Kapadokya'da yapılan etkinliğe binlerce koşusever katılırken, organizasyonun ödül töreni, Ürgüp Meydanı'nda EXPO Alanı'nda gerçekleştirildi.

Üç farklı yarışta başarılı olan sporcular, madalyalarının yanı sıra özel ödülleri de kazandılar.

BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®'in 119 km'lik en uzun parkurunun erkekler kategorisinde 10:59:32 derecesiyle birinci olan Dmitry Mityaev yeni rekorun sahibi oldu.

Kadınlar kategorisinde ise 11:54:57’lik derecesiyle Rus atlet Ekaterina Mityaeva birinci oldu.

63 km’lik parkurda kadınlarda Alman Kim Schreiber birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen Türk koşucu Mestan Turhan oldu.

38 km’lik parkurda kadınlarda Simone Brick, erkeklerde ise Estonyalı Alejandro Forcades birinci sırada tamamladı.