24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor

Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor

Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Saltivka şehrinde siviller, zarar gören binaların sağlam kalan kısımlarında yaşamını devam ediyor. Binaların yıkılan kısımları ise belediye ekiplerince onarılmaya başlandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:13
Takip Et

Saltivka'da hasarlı binalar onarılıyor

Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
+
Aa
-

Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Saltivka şehrinde siviller, zarar gören binaların sağlam kalan kısımlarında yaşamını sürdürürken belediye ekiplerinin yapılarda başlattığı onarım çalışması devam ediyor.,

Kış şartlarının etkisini gösterdiği kent, beyaz örtüye büründü. Altyapı bombalandığı için elektrik, doğal gaz ve su sıkıntısı yaşayan Saltivkalılar, taşıdıkları bidonlarla içme suyu ihtiyaçlarını karşılarken binaların kırılan cam ve çerçevelerini tahta plakalarla kapatarak soğuktan korunmaya çalışıyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
3
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
4
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Unutkanlığa son!
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.