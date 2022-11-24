﻿Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde hasarlı binalar onarılıyor

Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Saltivka şehrinde siviller, zarar gören binaların sağlam kalan kısımlarında yaşamını sürdürürken belediye ekiplerinin yapılarda başlattığı onarım çalışması devam ediyor.,

Kış şartlarının etkisini gösterdiği kent, beyaz örtüye büründü. Altyapı bombalandığı için elektrik, doğal gaz ve su sıkıntısı yaşayan Saltivkalılar, taşıdıkları bidonlarla içme suyu ihtiyaçlarını karşılarken binaların kırılan cam ve çerçevelerini tahta plakalarla kapatarak soğuktan korunmaya çalışıyor. (AA)