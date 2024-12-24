'Şalvar daha rahat' diyen Bilal Erdoğan gündeme oturdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir Youtube kanalında şalvarın daha rahat olduğunu, takım elbiseyi zoraki giydiğini söyleyerek gündeme oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, aynı zamanda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan 'şalvar' açıklaması ile dikkatleri bir anda üzerine çekti. Bilal Erdoğan'ın şalvarı övdüğü kısım ise X platformunda kısa sürede trend topic oldu.

"ŞALVAR RAHAT AMA GİYİNCE YOBAZSIN, GERİCİSİN"

Şalvarı daha rahat bulmasına karşı giyemediğinden yakınan Bilal Erdoğan "Şalvar daha rahat ama giyince yobazsın, gericisin." diye konuştu.

"Dıştan görünüşüm benim kültürüm değil. Daha rahat ama şalvar giyince yobazsın, gericisin. Bunu giydiğin zaman medenisin, modernsin." dedi.

Bilal Erdoğan üzerindeki takım elbiseyi göstererek "Şu anda benim dıştan görünüşüm benim kültürüm değil. Bu sonuçta işte Batı'dan aldığımız kravat, Batı'dan aldığımız ceket. Ama kabul gören bu. Şimdi ben buraya cepken ile çıksam, buraya da saat assam, şalvar giysem falan... İsterim de yani çok da rahat. Daha rahat baktığınızda şalvar giymek. Ama şalvar giyince yobazsın, gericisin. Bunu (ceket) giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu ikilemden çıkamıyoruz. Bu da üzerimizde 200 yıldır böyle..." diye konuştu.

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