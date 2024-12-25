ŞALVAR DAVASI

Recep Bey’in oğlu Bilal Erdoğan katıldığı bir YouTube programında bu kez giyim kuşamla ilgili tercihlerini tartışmaya açmış. Üzerindeki takım elbiseyi gösterip Türk kültürüne ait olmadığını iddia eden Bilal Erdoğan şalvar giymenin çok rahat olduğunu öne sürmüş…

Hah onca dert yetmiyordu şimdi de nur topu gibi bir şalvar davamız olmuş oldu…

Bilal Erdoğan, giyim kuşamın toplumda kabul gören anlamlarına vurgu yaparak, şalvar giymenin çoğu zaman yanlış anlaşıldığını dile getirdi ve üzerindeki takım elbiseyi işaret eden Bilal Erdoğan, bu giyim tarzının Türk kültürüne ait olmadığını belirtmiş.

Bilal Erdoğan, programda şu ifadeleri kullandı: "Şu anda benim dıştan görünüşüm beni yansıtmıyor. Bu takım elbise, kravat ve ceket Batı'dan aldığımız bir kültürün ürünü. Ancak kabul gören bu. Mesela şalvar giymek daha rahat. Fakat şalvar giydiğiniz zaman ‘yobaz’ veya ‘gerici’ olarak damgalanıyorsunuz. Buna karşılık, ceket giydiğinizde ise ‘modern’ ya da ‘medeni’ olarak kabul ediliyorsunuz."

Bilal Erdoğan bir konuda haklı o da giyim kuşamın sadece örtünmeye değil topluma mesaj vermeye de yaradığı konusunda doğru söylüyor.

Bilal Erdoğan bir konuda ise feci şekilde yanılıyor, son derecede yanlış ezber bilgilere sahip bu konu ise takım elbise, kravat ve ceket Batı'dan aldığımız bir kültürün ürünü olduğunu zannediyor, kültür ve moda tarihinden bihaber demek ki…

Bakın batı kültürü etek kültürüdür!

Batı kültürünün iki temeli vardır: Yunan ve Roma medeniyetleri ve tarihi kayıtlara bakarsanız her ikisinin de etek kültürü olduğunu açık ve net olarak görürsünüz.

Sadece batı kültürü değil Anadolu, Arap ve Mısır kültürü gibi bölgemizdeki diğer eski kültürler de etek kültürüdür.

Pantolon ve yırtmaçlı ceket kültürü ise atların efendisi kuzeyli Türklere aittir! Türkler bozkırda ata rahat binebilmek için pantolon ve yırtmaçlı ceketten oluşan ve muhakkak başlık kullanılan giyim kuşam modelini geliştirmişlerdir.

Dolayısı ile takım elbise denilen giyim kuşam modeli Türk kültürüne aittir, sadece çizgileri biraz modernize edilmiştir.

Batılıların kullandığı başlıklarda alacalı bulacalı dantelli ve tüylüdür, bu günkü modern şapkalar çok sonra ortaya çıkmıştır.

Bilal Erdoğan’ın bilmediği bir diğer konu ise giyim kuşam ve başlıkların toplumsal statüyü ifade etmek için kullanılan iletişim araçları olduğudur.

Özellikle feodal tarım toplumlarında giyim kuşam kimin hangi statüye sahip olduğunu kesin hatları ile belirleyen bir anlam taşır. Bu noktada feodal düzenlerde her isteyen her istediği gibi giyinemez giyim kuşam kesin protokollere bağlıdır. Mesela kral tacı, sadrazam kavuğu, samur kürk ya da kardinal külahı isteyenin istediği gibi edinip kullanabileceği giyim kuşam aksesuarları değildir.

Feodal toplumlar kesin sınıf ayrımcılığına dayanır, her sınıfın kendine özgü simge ve sembolleri vardır kişiler hangi sınıftan olduğunu bu giyim kuşam tarzı ile topluma ilan eder.

Aydınlanma devrimi sonrasında feodal toplum düzenleri ortadan kalktı ve feodal toplum düzenlerinde kullanılan simge ve semboller de tarihe karıştı eşitlikçi toplum yapısını simgeleyen çok daha basit bir giyim kuşam tarzı oluştu.

Peki, batı uygarlığı ne oldu da Türklerin ceket pantolon kültürünü benimsedi?

Bunu anlamak için aydınlanma devrimi sonrasında güçlenen finans kapital ve finans kapital gücünü elinde tutan Hazarilerin yani Musevi inancına sahip Hazar Türklerinin giyim kuşam tarzını bilmek gerekir.

Hazarilerin toplumsal statüleri yükselince onların giyim kuşamı da modaya yön verdi giysi tercihleri bu yöne evrildi.

Bu gün Bilal Erdoğan pantolon ceket giymekten rahatsız oluyor ve şalvar giyiyorsa kimse neden şalvar giydin diye onu kulağından tutup hapse atmaz ve lakin halkın benimsediği giyim kuşamın aksine davranış sergilediği için anormal olarak görülür, ciddiye alınmaz o kadar.

Giyim kuşam tercihleri kültürel değişimler ile yakından ilgilidir makalemi bir örnekle bitireyim 1950’lerde aklı başı yerinde, saygın bir insan blue jean ile sokağa çıkmaz kaliteli bir restorana yemeğe falan gitmezdi.

Blue Jean ve tshirt modası Natalie Wood ve James Dean’ın başrolünü oynadığı “Asi Gençlik” filmi ile moda oldu ve bir anda tüm dünyayı kasıp kavurdu.

Bugün kimse blue Jean giyiyor diye tuhaf karşılanmıyor değil mi?

Sonuç olarak giyim kuşam yükselen kültürel değerler ile değişir, zorla giyim kuşam dayatmak asla sonuç vermez.

Tavsiyem Bilal Erdoğan’da fazla kafaya takmasın dilediği gibi giyinsin yüksek bir kültür yaratabilirse onun giyim kuşam tarzı da bir gün moda olur.