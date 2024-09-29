Şalvarlı Kadınlar Korosu festivale katıldı! Büyük beğeni topladılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şalvarlı Kadınlar Korosu festivale katıldı! Büyük beğeni topladılar

MERSİN'in Mut ilçesinde kadınlar tarafından kurulan "Şalvarlı Kadınlar Korosu', Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde sahne aldı.Mut'a bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan kadınlar bir araya gelerek Şalvarlı Kadınlar Korosu'nu kurdu.

Mersin'in Mut ilçesinde kadınlar tarafından kurulan "Şalvarlı Kadınlar Korosu', Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne katılarak sahne aldı.

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan kadınlar bir araya gelerek Şalvarlı Kadınlar Korosu'nu kurdu. Bu yıl ilki düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali etkinliklerinde Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda sahneye çıkan kadınlar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Koroyu 3 yıl önce köyde eğlenmek amacıyla oluşturduklarını belirten Koro şefi Emel Çelik (50), "Kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduklarını gösterebilmek amacıyla bu işi devam ettirmeye karar verdik. Köyümüzde hep beraber 30 Ağustos'ta konser verdik. Çok güzel tepkiler aldık. Daha sonra belediye başkanımız festivale davet etti, buraya katıldık. İnşallah başka şehirlerden de istekler gelir, davetler gelir, oralarda çıkarız, sesimizi duyururuz. Şu an bizim eksiklerimiz çok. Özellikle ses sistemimiz yok. Çıplak sesle çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 yıl önce koroya girdiğini ifade eden Hamiyet Devam (62) ise, "Herkes koroyu birbirinden öğrendi. Erkek arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Gündüz ev işler yapıyoruz, akşamları toplanıp program yapıyoruz. Ses sistemi eksiğimiz var" dedi.

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