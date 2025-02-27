Salvatore Foti "Daha iyi olabilirdik"

Düzenleme: Kaynak: İHA
Salvatore Foti "Daha iyi olabilirdik"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü Talisca (2), En-Nesyri ve Kostic'in golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gaziantep Futbol Kulübü ise kupaya veda etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, galip gelerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, "Bugün almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutluyuz. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Savunmada çok iyiydik, çok fazla top kaptık ve çok fazla kaliteli oyun sergiledik. İkinci yarıda biraz performansımız düştü. Daha iyi olabilirdik ama sonuçtan dolayı mutluyuz. Tur atladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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