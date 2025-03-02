Salvatore Foti "Fenerbahçe o oyuncuyu alarak büyük iş yaptı"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Salvatore Foti, mutlak kazanmaları gereken bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foti, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarıda hızlı başladık. Golü bulmak için oynadık. Golden sonra farkı artırmak için devam ettik ve ilk yarıyı 3 farklı kapattık. İkinci yarı skoru korumaya yöneldik çünkü mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.

"SKRINIAR ÇOK FAYDALI"

Skriniar'ın performansını da değerlendiren Foti, "O bizler için her zaman çok önemli bir oyuncu. Takıma yardım ediyor. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Gençken Sampdoria'da beraber çalışmıştık. Kulüp onu transfer ederek büyük bir iş başardı. Kendisi çok faydalı, antrenmanlarda da çok çalışıyor. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"EN-NESYRI'NIN HİÇBİR PROBLEMİ YOK"

Youssef En-Nesyri'nin her zaman oynamak ve gol atmak istediğini dile getiren Foti, "Onunla ilgili hiçbir problem yok. Youssef her zaman oynamak ve gol atmak isteyen bir oyuncu. Hocamız, Avrupa maçları öncesinde onu erken çıkarıp dinlendirmek istedi. 3-0 olunca istem dışı rahatlama olmasının normal olduğunu düşünüyorum ama önemli olan o durumda bile oyunu kontrol ediyor olmamızdı. Rakibimize pek şut imkanı vermedik, kazanmak önemliydi ve takım bunun için yeterli performansı gösterdi. Bundan dolayı mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

"OYUNCULAR YENİ SİSTEMİ BENİMSEDİ"

Takımın gelişiminden çok memnun olduklarını aktaran Foti, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sistemle hem daha iyi savunma hem de daha iyi hücum yapıyoruz. Kompakt bir görüntü sergiliyoruz. Sahada her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu sistemi çalışmaya da devam ediyoruz. Hem önde hem de savunmada. Takım defans ve atak anlamında daha iyiye gidiyor. Oyuncuların bu yeni sistemi çok iyi benimsediğini düşünüyorum. Hala gelişim marjımızın olduğunu düşünüyorum. Her zaman bir sonraki maç en önemli maçtır, önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor."