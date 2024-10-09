Salyangozlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek

Salyangozlar, birçok kültürde farklı sembollerle temsil edilir. Örneğin, yavaş hareket etmeleri, sabır ve huzuru simgeler. Bazı kültürlerde, salyangozlar, yeniden doğuş ve değişimi temsil ederken, diğerlerinde bereket ve şans simgesi olarak görülmektedir. Salyangozların kabukları, antik dönemlerde mücevher olarak kullanılmış ve çeşitli sanatsal objelerde yer almıştır. Bu durum, salyangozların insan kültüründeki yerinin ne kadar derin olduğunu gösterir. Kültürel semboller, salyangozların doğadaki öneminin yanı sıra, insanlarla olan ilişkisini de ortaya koyar.