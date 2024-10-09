Salyangozlar hakkında çok şaşıracağınız 25 gerçek

Salyangozlar, genellikle bitkisel materyallerle beslenirler. Yeşil yapraklar, sebzeler ve meyveler, onların ana besin kaynaklarıdır. Salyangozlar, keskin dişlere sahip değildir; bunun yerine, ağzında bulunan radula adı verilen bir yapı ile yiyeceklerini parçalarlar. Bu yapı, minik dişler içeren bir dil gibi çalışır. Bazı türler, mantar ve algler gibi daha özel besinleri tercih edebilir. Salyangozların beslenme alışkanlıkları, bulundukları ortama göre değişiklik gösterebilir ve bu da onların ekosistem içinde önemli bir rol oynamasına olanak tanır.