Sam Adekugbe derbide gösterdiği performans ile sınıfta kaldı

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar Icardi ile öne geçerken, Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar'dan gelen golleri önleyemedi ve mücadeleden mağlup ayrıldı.

ADEKUGBE DETAYI

Galatasaray'ın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe, derbide gösterdiği performans sonrası eleştirilerin odağı oldu.

Adekugbe, maçın ilk bölümünde Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmazlıklar yaşadı.

Bu yüzden maçta kritik hatalar yaptı.

Adekugbe savunmada büyük açıklar verdi.