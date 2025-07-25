Sam Altman ChatGPT’nin terapi amaçlı kullanımı hakkında konuştu

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT’nin terapi gibi hassas alanlarda kullanımında yasal gizlilik hakkının bulunmadığını belirtti. Altman, "İnsanlar hayatlarının en kişisel konularını ChatGPT ile paylaşıyor. Gençler özellikle bu yapay zekayı terapi veya hayat koçluğu amaçlı kullanıyor. Ama henüz doktor-hasta gizliliği gibi yasal korumalar burada yok" dedi.

Theo Von’un popüler podcast programı "This Past Weekend Theo Von"da konuşan Altman, AI uygulamalarının henüz hukuk sistemiyle tam uyumlu olmadığını ve kullanıcı verilerinin korunması konusunda önemli eksiklikler olduğunu ifade etti. "Bir terapistle veya avukatla yapılan görüşmelerde yasal gizlilik vardır. Ancak yapay zekayla konuştuğunuzda bu koruma sağlanmıyor. Bu çok sorunlu bir durum" diye ekledi.

KULLANICI VERİLERİ HUKUKİ SÜREÇLERDE RİSK ALTINDA

Altman, kullanıcıların özel sohbetlerinin hukuki davalarda delil olarak kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu. OpenAI’nin bu tür durumlarda kullanıcı sohbetlerini mahkemeye sunmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Şirketin New York Times ile devam eden bir dava kapsamında, dünya çapında yüz milyonlarca ChatGPT kullanıcısının sohbet kayıtlarını saklaması isteniyor. Ancak OpenAI, bu talebin aşırıya kaçtığını savunarak itiraz ettiğini açıkladı.

Bugün teknoloji şirketleri, kullanıcı verileri için sık sık mahkeme celpleri alıyor. Kriminal soruşturmalarda kullanılan bu veriler, dijital mahremiyet tartışmalarını daha da gündeme taşıyor. Özellikle ABD’de Yüksek Mahkemenin Roe v. Wade kararını iptal etmesi sonrası kullanıcılar, sağlık uygulamalarındaki verilerinin daha güvenli platformlara taşınmasına yöneldi.

TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Sam Altman’ın açıklamaları, Türkiye’de de AI teknolojilerine artan ilgiyi göz önüne alındığında kritik bir uyarı niteliğinde. Türkiye’de dijital gizlilik ve veri koruma yasaları sıkılaşırken, AI ile yapılan kişisel görüşmelerde kullanıcıların haklarının nasıl korunacağı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, yapay zeka uygulamalarında tıbbi gizlilik ve hukuki hakların sağlanabilmesi için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Altman, "Yapay zekayla yapılan sohbetlerde, gerçek bir terapistle paylaşılan mahremiyet kadar koruma sağlanmalı. Daha bir yıl öncesine kadar bu konu bile düşünülmüyordu" diyerek yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelere karşı yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.