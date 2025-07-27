OpenAI’nin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin yeni tanıtılan “ajan” işlevi hakkında kullanıcıları uyardı. Şirketin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bu sistemlerin kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilme ihtimaline dikkat çeken Altman, kişisel bilgilerin tehlikeye girebileceğini vurguladı.

OpenAI, bu yeni özellikle ChatGPT’ye belirli görevleri kullanıcı müdahalesi olmadan tamamlama yetkisi tanıyor. Yapılan tanıtımda, bir düğün organizasyonundan kıyafet alımına ve seyahat rezervasyonlarına kadar pek çok işlevi yerine getiren bir ajan gösterildi. Kullanıcı izin verirse, bu ajanlar kendi başlarına satın alma kararı da verebiliyor.

Ancak Altman, bu teknolojinin riskli kullanım alanlarında henüz denenmemesi gerektiği görüşünde. “Riskli kullanım”dan ne kastedildiğini açıklamasa da, sistemin büyük harcamalar yapabileceği senaryoların bu kapsama girdiği tahmin ediliyor.

“E-POSTA’YA GÖZ AT” TALİMATI DOLANDIRICILARA KAPI AÇIYOR

Altman’a göre, ajanlara geniş bir görev tanımı vermek, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Özellikle, “Dünkü e-postalarımı oku ve onlarla ilgilen” gibi sınırları belli olmayan komutların, kişisel verilerin açığa çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle, kullanıcıların ajanlara yalnızca görev için gereken en az erişimi vermesi öneriliyor. Altman, akşam yemeği için takvimde uygun bir saat aramak gibi basit işlemler için sadece takvim erişiminin yeterli olacağını belirtiyor. Ancak kıyafet satın alma gibi görevlerde takvim erişimi gereksiz bulunuyor.

Altman, ajanların örneğin düğüne uygun bir kıyafet seçme, ulaşım ayarlama ve hediye seçme gibi görevleri başarıyla yerine getirebileceğini ancak mutlaka insan denetiminde olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca sistemin, veri analizinden sunum hazırlamaya kadar çeşitli işlevleri üstlenebileceğini, ancak hangi verilere erişebileceği konusunun sınırlandırılması gerektiğini ifade ediyor.

CHATGPT’NİN YÜKSELİŞİ VE FİNANSAL DURUMU

OpenAI, Kasım 2015’te kuruldu ve ilk ChatGPT sürümünü Kasım 2022’de piyasaya sürdü. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre, dünya genelinde kullanıcılar ChatGPT’ye her gün 2,5 milyardan fazla sorgu gönderiyor. Bu sorguların 330 milyonu sadece ABD’den geliyor. Kullanıcıların büyük bölümü, haftalık 500 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan ücretsiz sürümü tercih ediyor.

OpenAI’nin 2024 yılı gelirleri 10 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın neredeyse iki katı. Ancak şirketin finansal dengesi hâlâ yerine oturmuş değil. 2024 yılında açıklanan zarar yaklaşık 5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yapay zekâ tabanlı ajanların günlük hayatta daha yaygın hale gelmesi beklenirken, Altman’ın çağrısı önemli bir hatırlatma niteliğinde. Güvenlik ve mahremiyet, bu teknolojilerin toplum tarafından ne derece benimsenebileceğini belirleyecek temel unsurlar olacak.