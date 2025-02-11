Sam Kerr ırkçılık suçlamasından beraat etti

Kaynak: Haber Merkezi
Sam Kerr ırkçılık suçlamasından beraat etti

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Sam Kerr, Londra'daki bir polis memuruna yönelik ırkçılık içerdiği iddia edilen ifadeler nedeniyle yargılandığı davada suçsuz bulundu. Mahkeme, olayın hakaret boyutunda kaldığını belirterek Kerr’i beraat ettirdi.

Chelsea’nin Avustralyalı forveti Sam Kerr, 30 Ocak 2023’te Twickenham, Londra’da yaşanan bir olay nedeniyle yargılandığı davada beraat etti. Kingston Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Kerr’in, Metropolitan Polis Teşkilatı’na bağlı bir memura "aptal ve beyaz" dediği iddia edilmişti.

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Savunmasında, olay günü bir taksi şoförüyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası polis tarafından karakola götürüldüğünü belirten Kerr, memurlar tarafından kışkırtıldığını ve tepkisinin bundan kaynaklandığını ifade etti. Kerr, söz konusu ifadeyi kullandığını reddetmezken, bunun bir ırkçılık suçu teşkil etmediğini savundu.

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Mahkeme, olayın ırkçılık kastı taşımadığına hükmederek Kerr’in suçsuz olduğuna karar verdi. Beraat eden futbolcu, kararın ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Chelsea kulübü ve futbol camiası, olayın Kerr’in kariyerine nasıl etki edeceğini yakından takip ediyor.

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