Sam Konstas 71 yıllık rekoru tarihe gömmeye hazırlanıyor

19 yaşındaki Sam Konstas, Boxing Day Test’te Hindistan’a karşı sahaya çıkarak Avustralya erkekler kriket takımının son 71 yıldaki en genç test açılış oyuncusu olacak. Konstas, Nathan McSweeney’nin altı vuruşta yalnızca 14,40 ortalamayla 72 koşu yapmasının ardından geçen hafta kadroya çağrıldı.

Seride durum şu an 1-1. Melbourne Kriket Sahası'nda oynanacak maçta Konstas’ın genç yaşına rağmen etkili bir performans göstermesi bekleniyor. Avustralya teknik direktörü Andrew McDonald, “Sam şu anda çok formda, Boxing Day gibi büyük bir sahnede oynayacak olması heyecan verici. İlk büyük sınavını başarıyla geçmesini umuyoruz” dedi.

RİCKY PONTİNG'TEN BU YANA BİR İLK

New South Walesli oyuncu, Ian Craig’den bu yana Avustralya’nın en genç test açılış oyuncusu olacak. Konstas, bu sezon Sheffield Shield’da Güney Avustralya’ya karşı iki yüzlük vuruş yaparak 1993’teki Ricky Ponting performansından bu yana bunu başaran en genç oyuncu unvanını kazandı.

McDonald, Konstas’ın Hindistan’ın güçlü atıcılarına karşı agresif bir oyun sergilemesi için seçildiğini belirtti. “Hindistan'a farklı bir meydan okuma sunmak istiyoruz. Sam’in bu görevi başarıyla yerine getirebileceğinden eminiz” dedi.

TAKIMDAKİ GÜNCELLEMELER

Takım kaptanı Pat Cummins’in, kalan oyuncu seçimini Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Ancak teknik direktör McDonald, sakatlıkları nedeniyle kadroda değişikliklerin olacağını doğruladı. Orta yaş grubu oyuncusu Travis Head’in, dört kas sakatlığına rağmen oynamaya uygun olacağı konusunda iyimser.

Ayrıca hızlı atıcı Scott Boland’ın, sakatlanan Josh Hazlewood’un yerini alması beklenirken, Mitchell Marsh’ın tamamen fit durumda olduğu belirtildi. McDonald, “Zorlu bir mücadele bizi bekliyor, ancak bu genç yeteneklerle güçlü bir performans sergileyeceğimizden eminiz” dedi.