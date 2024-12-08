Şam yönetimi düştü, Esad kaçtı! 53 yıllık dönem sona erdi

Suriye'de Esad karşıtı HTŞ, başkent Şam'a girdiği belirtildi. Devlet Başkanı Esad'ın Şam'dan ayrıldığı ise Reuters, tarafından açıklandı.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler tarafından 27 Kasım günü başlatılan ayaklanmada bugün yeni gelişmeler yaşandı. AA'ya göre; yönetim kontrolünü kaybettiği belirtirken, Şam'ın merkezine muhaliflerin girmeye başladığı açıklandı.

SURİYE ORDUSU GERİ ÇEKİLDİ

Suriye'de muhaliflerin, Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından ordu pek çok noktadan çekilmeye başladığı belirtildi. Suriye ordusu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

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Kritik öneme sahip yerleşkelere bazı göstericilerin de girmesiyle yönetim, başkentte kontrolü kaybetti. Şam'da işkence iddialarıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar da cezaevini basan göstericileri serbest bıraktı. 53 yıllık Esad yönetimi ise düştü. Reuters'e göre; Suriye ordusu, rejimin bittiğini subaylarına bildirdi.

ESAD ÜLKEYİ TERK ETTİ İDDİASI

Şam'da kontrolün kaybedilmesiyle Esad'ın nerede olduğu tartışılırken, Reuters'a göre başkanın kenti terk ettiği iddia edildi. Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan uçağın da Esad'ı taşıdığı öne sürüldü.

SURİYE BAŞBAKANI CELALİ: "HÜKÜMETİN GÖREVLERİNİ BİR GEÇİŞ HÜKÜMETİNE DEVRETMEYE HAZIR"

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, yönetimin devamlılığını desteklemeye ve Suriye halkı tarafından seçilecek herhangi bir liderle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Celali, hükümetin görevlerini bir geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi. Celali bir video açıklamasında "Evimdeyim ve ayrılmadım, bunun nedeni bu ülkeye olan aidiyetimdir" dedi. Sabah işine devam etmek üzere ofisine gideceğini söyleyen Celili, Suriye vatandaşlarına kamu mallarına zarar vermemeleri çağrısında bulundu. Celali, Esad'ın ülkeyi terk ettiğine dair haberlere değinmedi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

HTŞ'DEN ÇAĞRI

HTŞ, 'ülkenize dönün' diyerek yurt dışındaki sığınmacılara Suriye'ye dönme çağrısında bulundu.Şam'ı Esad'ın Alevi mezhebinin kalesi olan ve Rus müttefiklerinin bir deniz üssü ve hava üssüne sahip olduğu kıyı bölgesinden kopardı. "Şam'ın artık Esad'dan kurtulduğunu" söyleyen muhalifler, "Mahkumlarımızın serbest bırakılması, zincirlerinin çözülmesi ve Sednaya hapishanesindeki adaletsizlik döneminin sona ermesi haberini Suriye halkıyla birlikte kutluyoruz" dedi. Yaşananlar ve son gelişmeler üzerine Batı medyasında "61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü" değerlendirmeleri yapılıyor.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SONA ERDİ

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle hükümetin başına gelmişti. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esad'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirdi. 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geldi. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona erdi.

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