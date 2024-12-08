Şam'a açılan kapı delindi! Suriye'de kritik gün

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Dera ve Suveyda'da Esad güçlerinin yeniden konuşlandıkları söylendi. Diğer yandan 2 bin Suriye askeri Irak'a gittiği öğrenildi.

Suriye’nin başkenti Şam’a açılan kapı olarak değerlendirilen Humus'ta rejim karşıtı güçler kent merkezine hakim oldu.

Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus'ta Beşar Esad rejimi karşıtı güçler, kent merkezine hakimiyetlerini ilan etti. Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, hızla ilerlemeye devam ediyor.

YOĞUN HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

Gruplar, Humus'ta şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere girerek kent merkezinin kontrolünü ele geçerdi. Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'ta taraflar arasındaki çatışmalar, bu sürede kaydedilen en yoğun çatışma olarak kayıtlara geçti.

Rejim güçleri, grupların ilerlemesini durdurmak için yoğun hava saldırıları düzenledi. Şiddetli çatışmaların sonrasında çok sayıda kayıp veren rejim güçleri kent merkezinden çekildi.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANI: KİMSE KORDONU GEÇEMEZ

Suriye’de Esad rejimi güçleri ile çatışan muhaliflerin ilerleyişi devam ederken Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun muhalif grupların başkent Şam’ı kuşatmasının ardından açıklamalarda bulundu. El-Rahmun devlet televizyonuna konuşan El Ruhmun, güvenlik güçlerinin bugün Şam çevresinde aşılmaz bir kordon oluşturduğunu söyledi. El-Rahmun, “Şam ve kırsalının en uç noktalarında çok güçlü bir güvenlik ve askeri kordon var ve hiç kimse silahlı kuvvetler olarak inşa ettiğimiz bu savunma hattını geçemez” ifadelerini kullandı.