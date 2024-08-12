Saman balyası yüklü kamyondan kazaya davetiye

Kaynak: DHA
Saman balyası yüklü kamyondan kazaya davetiye

Aksaray'da saman balyası yüklü kamyonunu tehlikeli yolculuğu. Aşırı yüklü kamyon bir sağa bir sola yattı. Kamyon devrilmedi ama herkesin yüreği ağza geldi.

Yürekleri ağza getiren yolculuk

Karayolunda tehlikeli yolculuk. Kamyonun üzerinde onlarca saman balyası...Kamyon bir sağa bir sola yattı. O tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Aksaray'ın Eskil ilçesinde çekildi. Aşırı yüklü saman balyası taşıyan kamyon karayolunda sağa sola savrularak, dakikalarca yolculuk yaptı. Kamyonun arkasında seyreden otomobildekiler ise her an devrilebilecek kamyonunu yolculuğunu saniye saniye çekti.

Eskil ilçesi sanayi bölgesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün, kamyonuyla aşırı yüklü saman balyası taşıması dikkat çekti. Yükten dolayı sağ tarafa eğik halde seyir halinde olan kamyonu gören çevredekiler, o anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.

kaza321.jpg

Son Haberler
21 yaşında BAE'ye gitti Spor
21 yaşında BAE'ye gitti
Lufthansa iptal olan uçuşlarının süresini uzattı Gündem
Lufthansa iptal olan uçuşlarının süresini uzattı
Otoyol ödemeleri artık böyle yapılacak Gündem
Otoyol ödemeleri artık böyle yapılacak
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul hava sahasında leylek alarmı Gündem
İstanbul hava sahasında leylek alarmı
Çanakkale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı Yerel Haberler
Çanakkale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Saman yüklü tır devrildi yol ulaşıma kapandı Yerel Haberler
Saman yüklü tır devrildi yol ulaşıma kapandı