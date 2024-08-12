Saman balyası yüklü kamyondan kazaya davetiye

Yürekleri ağza getiren yolculuk

Karayolunda tehlikeli yolculuk. Kamyonun üzerinde onlarca saman balyası...Kamyon bir sağa bir sola yattı. O tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Aksaray'ın Eskil ilçesinde çekildi. Aşırı yüklü saman balyası taşıyan kamyon karayolunda sağa sola savrularak, dakikalarca yolculuk yaptı. Kamyonun arkasında seyreden otomobildekiler ise her an devrilebilecek kamyonunu yolculuğunu saniye saniye çekti.

Eskil ilçesi sanayi bölgesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün, kamyonuyla aşırı yüklü saman balyası taşıması dikkat çekti. Yükten dolayı sağ tarafa eğik halde seyir halinde olan kamyonu gören çevredekiler, o anlar cep telefonu kamerasına kaydetti.