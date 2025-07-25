Saman deposunda çıkan yangın tarım arazilerine sıçradı

Edinilen bilgilere göre, Gölce Mahallesi'nde E.A.'ya ait saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki fındık ve meyve bahçeleriyle yaklaşık 20 dönümlük otluk alana yayıldı.

Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine bölge halkı da destek verdi. Yerleşim alanları ile ormanlık bölgeye ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında saman deposu, fındık ve meyve bahçeleri ile otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.