Saman ve yonca balyaları alev alev yandı

Kaynak: İHA
Saman ve yonca balyaları alev alev yandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, saman ve yonca balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, balya ticaretiyle uğraşan Y.K. ve S.K.’ye ait saman ve yonca balyalarının yer aldığı alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.

Yangında tonlarca saman ve yonca balyasının kül olduğu belirtildi. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

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