Kaynak: İHA
Saman yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tutuşan saman yüklü tır hurdaya döndü.

Alınan bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik bölgesinde gerçekleşti. Şoförü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir tırın kasasındaki saman balyaları bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Durumu gören sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Bildirim üzerine olay mahalline yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri zorlukla kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tır tamamen yanarak kullanılamaz durumda kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

