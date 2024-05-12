Saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde saman yüklü bir tır devrildi. Tırın devrilmesiyle kapanan yol nedeniyle, Gümüşhane-Giresun karayolu karşılıklı olarak 1 saat kapalı kaldı.

Batman’dan aldığı samanı tırıyla Giresun’a götürmekte olan 32 Masum Durmaz, Kürtün ilçesine bağlı Elceğiz köyü mevkiinde bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Meydana gelen kazada, tır yan yatarken tek şeritli karayolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık müdahalesi yapılan Durmaz, Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, devrilen tırın yolu kapatması sebebiyle Gümüşhane-Giresun yolu 1 saat kapalı kaldı.

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