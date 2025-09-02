Saman yüklü tırda yangın paniği!

Saman yüklü tırda yangın paniği!

Aksaray'da saman yüklü tırda, samanların tutuşmasıyla başlayan yangın korkuttu.

Yangın, Aksaray-Konya kara yolu Yapılcan köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden R.Ö. (56) idaresindeki saman yüklü tırın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

aw530091-04.jpg

Yangını fark eden diğer sürücüler tır şoförünü uyardı. Uyarılar üzerine tırı sağa çeken sürücü dorseye çıkarak yanan saman balyalarını yol kenarına attı. Sürücülerin uyarması ve sürücünün anında müdahalesiyle tır yanmaktan kurtulurken, itfaiye ekipleri tarafından yanan saman balyaları kontrol altına alındı.

aw530091-03.jpg

aw530091-05.jpg

aw530091-07.jpg

