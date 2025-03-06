Samandağ Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde çıkan yangın nedeniyle tedavi gören 11 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Samandağ Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde çıktı. Serviste dumanı fark eden hastane çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, servisteki 11 hasta ise tahliye edilerek kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek, alevlerin diğer servislere sıçramasını engelledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.