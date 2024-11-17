Samandağ'da Antika Koleksiyonu Tarih Yaşatıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde restoran işletmecisi Murat Dönmez, doğduğu köy olan Kapısuyu'nun kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 25 yıl boyunca topladığı 1.500 parça antikayı, iş yerinde sergiliyor. Antikaların arasında ahşap kapılar, silahlar, radyolar, mutfak aletleri ve hediyelik eşyalar bulunuyor. Restoranı ziyaret edenler, bu zengin koleksiyon sayesinde tarihsel bir yolculuğa çıkma fırsatı buluyor.

Murat Dönmez, antika toplamaya hobi olarak başladığını belirterek, "Başlarken bir hobi olarak düşündüm ama zamanla bu tutkum beni daha fazla parça toplamaya yönlendirdi. Koleksiyonumdaki malzemelerin çoğunu köyümden ve çevredeki iki köyden topladım. Bazı parçaları da arkadaşlarım hediye etti" dedi.

Dönmez, antikalarının 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Koleksiyonumdan parça satın almak isteyenler sıkça oluyor fakat satmam. Ölümüm sonrası ailem bunun korunduğunu görürse mutlu olurum. Herkesin kendi tarihine sahip çıkmasını diliyorum," ifadelerini kullandı. Bu çaba, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin tarihi ve kültürel değerlere olan ilgisini artırırken, Samandağ'da önemli bir kültürel miras oluşturuyor.