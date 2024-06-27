Samandağ'da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Samandağ'da beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Antakya - Samandağ yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, 59 yaşındaki Ali K.'nin kullandığı 31 F 5731 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü Ali K. ve arka koltukta bulunan 60 yaşındaki Makbule Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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