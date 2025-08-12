Samandağ’da Hızır Parkı'nda kanlı kavga

HATAY / MEHMET BURĞAÇ - HALİT İRİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Hz. Hızır Parkı’nın sakin sahil şeridi, 8 Ağustos gecesi bir anda kaosa sürüklendi. Özel bir firmaya bağlı inşaat işçileri ile vatandaşlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay, bölge halkını tedirgin ederken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle dört şüpheli adalete teslim edildi. Peki, bu huzur dolu parkta neler yaşandı?

KAVGANIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

8 Ağustos 2025 tarihinde, saat 22.15 sıralarında, Samandağ’ın Deniz Mahallesi’nde bulunan Hz. Hızır Parkı sahil alanında gergin anlar yaşandı. Özel bir inşaat firmasına bağlı işçiler ile parkta bulunan vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Olayda S.Ş. adlı vatandaş yaralanırken, şüphelilerin bıçak kullandığı bildirildi. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE BIÇAKLI MUKAVEMET

Olay yerine ulaşan Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin direnişiyle karşılaştı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen dört şüpheli, polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Güvenlik güçleri, durumu kontrol altına alarak beş şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.G. serbest bırakılırken, M.E., K.Ö., H.S. ve M.Ç. kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİYASETTEN TEPKİ: GÜVENLİK TALEBİ

Olay, sadece yerel halkı değil, siyasileri de harekete geçirdi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Samandağ’daki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Kara, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ederek, “Samandağ’da şiddet olayları gelenek haline gelmesin” uyarısında bulundu. Bölge halkı ise parkın güvenliği konusunda endişelerini dile getiriyor.

HALK ENDİŞELİ, SORULAR YANITSIZ

Hz. Hızır Parkı, Samandağ’ın en önemli sosyal alanlarından biri olarak biliniyor. Ancak art arda yaşanan şiddet olayları, bölge halkında huzursuzluk yaratmış durumda. Vatandaşlar, parkın güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için daha fazla önlem alınmasını istiyor. Olayın çıkış nedeni ve şüphelilerin motivasyonu ise henüz netlik kazanmadı. Soruşturma, Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer, kamu düzenini bozan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme karşı sıfır tolerans politikası uygulayacaklarını vurguladı. Soruşturmanın derinleştirilerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı ifade edildi.

TOPLUMSAL HUZUR İÇİN ADIM ATILMALI

Samandağ’daki bu olay, sadece bir kavga olarak değil, toplumsal huzurun korunması adına alınması gereken önlemlerin aciliyetini de gözler önüne serdi. Bölge halkı, Hz. Hızır Parkı’nın yeniden güvenli bir sosyal alan haline gelmesini umut ediyor. Yetkililerin, halkın taleplerine kulak vererek kalıcı çözümler üretmesi bekleniyor.