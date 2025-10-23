Kaza, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samandağ’da trafik kazası
Hatay’da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA