Samandağlılar halk ozanları ile coştu

Samandağlı vatandaşlara keyifli bir gece yaşatan ozanlar sazları eşliğinde güzel şarkılar ile Samandağlı müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattılar. Samandağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Belediyemiz sponsorluğunda İlçemizin çok kıymetli Halk Ozanları birbirinden güzel eserleri ile Samandağlı vatandaşlarımıza muhteşem bir müzik şöleni sundular. Bizlere harika bir gece yaşatan kıymetli Ozanlarımıza bizlere sunmuş oldukları müzik şöleni için teşekkür ediyor, etkinliğimize katılım sağlayan değerli vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

“HALK OZANLIĞI GELENEĞİNE İLGİNİN AZALDIĞINI ANCAK ÖLMEDİĞİNİ VE ÖLMEYECEĞİNİ, İNSANIN GÖNLÜ VE DUYGULARI VAR OLDUKÇA YAŞAYACAĞINA İNANCIM TAMDIR”

Halk ozanı Nihat Şahutoğlu yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu anlamlı gecemize katılarak bizi onurlandıran değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Halk Ozanlığı geleneğine ilginin azaldığını ancak ölmediğini ve ölmeyeceğini, insanın gönlü ve duyguları var oldukça yaşayacağına inancım tamdır. Bu uğurda enerjimi ve eserlerimi halkımız ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu oluşumu gelecekte sürdürmek üzere kendini yetiştirmiş, ozan sıfatını taşıyabilecek genç kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımız gibi her zaman kendilerine kapımız açıktır. Programda beraber sahne aldığımız değerli Ozan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, programımıza katılım sağlayan siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.