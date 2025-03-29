Samanlı Dağları’nın zirvesine yüzde 50 indirim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samanlı Dağları’nın zirvesine yüzde 50 indirim

Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan Kartepe Teleferiği, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşlara yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelili vatandaşların Ramazan Bayramı'nı en iyi şekilde geçirebilmesi adına tüm çalışmalarını tamamladı.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların huzuru ve rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapan büyükşehir, Ramazan Bayramı'nda (30 Mart-01 Nisan) otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara Kartepe Teleferiğinde de çok özel indirim imkanı sunuyor.

Büyükşehirin vizyon projesi olan Kartepe Teleferiği, bayramın 1. gününden (30 Mart Pazar), 6 Nisan Pazar akşamına kadar yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Sapanca Gölü ve şehir manzarası eşliğinde Kuzuyayla'ya çıkarak eşsiz doğanın tadını çıkarmak isteyenler 8 gün boyunca teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

Samanlı Dağları’nın zirvesine yüzde 50 indirim

Samanlı Dağları’nın zirvesine yüzde 50 indirim

Son Haberler
Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var
Otomobil TIR'a çarptı: Yaralılar var
Hatay'da Deprem Şehitliği unutulmadı! Bayram ziyareti yapıldı
Hatay'da Deprem Şehitliği unutulmadı! Bayram ziyareti yapıldı
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
Bayram tatili için trafik denetimleri artırıldı
Bayram tatili için trafik denetimleri artırıldı
En çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildi
En çok oruç tutan öğrencilerin ödüllendirildi